السعودية اليوم / تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.570 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة .

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10:27ت م

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نيودلهي 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و234 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.570 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة .// انتهى //10:27ت م0019

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