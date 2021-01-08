

برلين 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31849 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.866.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 38.795 حالة وفاة .

// انتهى //

09:13ت م

0016



برلين 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31849 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و1188 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.866.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 38.795 حالة وفاة .// انتهى //09:13ت م0016

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 31849 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.