السعودية اليوم / غرفة الحدود الشمالية تنفذ 35 برنامجاً تدريبياً خلال السعودية اليوم 2020م



عرعر 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

نفذت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية 35 برنامجاً تدريبياً في مراكز التدريب في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة، استفاد منها ما يقارب 2287 متدرباً بلغت فيها ساعات التدريب 3340 ساعة.

وقدمت الغرفة خلال العام الفائت 38 ورشة عمل ومحاضرات تنوعت ما بين حضورياً وعن بُعد، تستهدف رواد الأعمال والباحثين عن عمل وغيرها من الفئات المستهدفة،فيما بلغ عدد الحملات التوعوية نحو 250 حملة عن فيروس

// انتهى //

08:22ت م

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عرعر 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسنفذت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية 35 برنامجاً تدريبياً في مراكز التدريب في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة، استفاد منها ما يقارب 2287 متدرباً بلغت فيها ساعات التدريب 3340 ساعة.وقدمت الغرفة خلال العام الفائت 38 ورشة عمل ومحاضرات تنوعت ما بين حضورياً وعن بُعد، تستهدف رواد الأعمال والباحثين عن عمل وغيرها من الفئات المستهدفة،فيما بلغ عدد الحملات التوعوية نحو 250 حملة عن فيروس كورونا كوفيد - 19.// انتهى //08:22ت م0013

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