السعودية اليوم / المكسيك تسجل 13734 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1044 وفاة



مكسيكو سيتي 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس 13734 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

// انتهى //

07:32ت م

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مكسيكو سيتي 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس 13734 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1044 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و493 ألفا و569 إصابة و131 ألفا و31 وفاة.وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.// انتهى //07:32ت م0012

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