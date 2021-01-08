الصين تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة في بيان أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بدء التفشي إلى 87331 بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 .

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06:08ت م

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بكين 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت اللجنة في بيان أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بدء التفشي إلى 87331 بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 .// انتهى //06:08ت م0010

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