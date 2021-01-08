السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 674 إصابة جديدة بفيروس

وتوفي 35 شخصا جراء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1,081.

// انتهى //

06:06ت م

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سيئول 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67,358 إصابة.وتوفي 35 شخصا جراء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1,081.// انتهى //06:06ت م0008

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