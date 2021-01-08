كورونا يضاعف أرباح سامسونج وتوقعات بقفزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوقع شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، تحقيق قفزة في أرباحها خلال الربع الأخير من 2020.

واستفادت سامسونج من كثافة الحركة على شبكة الإنترنت خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وهو ما عزز الطلب على رقائق الذاكرة الخاصة بأجهزة الخوادم والحاسبات، مع اتجاه الكثيرين للعمل من المنزل.

وكانت رقائق الذاكرة هي أكبر مصدر للأرباح بالنسبة للشركة بفارق كبير عن باقي منتجاتها.

وذكرت الشركة العملاقة في بيان اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تقفز الأرباح من الأنشطة الرئيسية للشركة بنسبة 26% خلال الربع الأخير من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 9 تريليون وون (8.2 مليار دولار).

كما تتوقع سامسونج عملاق الاتصالات، زيادة في حجم المبيعات خلال الربع الأخير بنسبة 1.9% إلى 61 تريليونات وون.

وسوف تقدم الشركة بيانات أكثر دقة عن نتائج أعمالها في وقت لاحق.

وتعتبر سامسونج من كبرى شركات الإلكترونيات التي تعمل في مجالات رقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التليفزيون.

وكانت سامسونج قد سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 12.35 تريليون وون خلال الربع الثالث من العام الماضي، وتعد أعلى أرباح تسجلها على مدار عامين، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الشرائح الذكية وتعافي سوق الهواتف الذكية.

ولكن خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى جيسمبر/كانون الأول الماضيين، ربما يلحق ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وضعف الدولار ضررا بأرباح الشركة.

ويتوقع المحللون أن تحقق سامسونج أرباحا جيدة هذا العام في ظل استمرار انتعاش قطاع أشباه المواصلات وتعافي سوق الهواتف الذكية.