أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على جازان حتى الـ7 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والحرث، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، تبوك، المدينة المنورة والشرقية.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

