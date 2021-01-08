احذروا الرياضة العنيفة عند الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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دعا استشاري العظام الدكتور مجيب الرحمن عبدالله إلى تجنب ممارسة الرياضة العنيفة عند الإصابة بالزكام أو نزلة البرد أو الإنفلونزا الموسمية لكونها تؤثر على جميع أعضاء الجسم ومنها العظام، مبينًا أن جميع تلك الإصابات تؤثر على الجهاز المناعي وتتسبب ضعفه، وعند ممارسه الرياضة مع ضعف الجهاز المناعي قد يمهد لالتهاب عضلة القلب.

التغذية الصحية المتوازنة

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، إن هناك بعض الرياضات التي لا تتعارض مع الزكام أو نزلة البرد أو الإنفلونزا الموسمية مثل المشي، وألعاب الأجهزة الإلكترونية، والرياضات التي لا تحتاج إلى جهد بدني أو مخالطة مع الآخرين، وهذا ما يضمن عدم انتقال العدوى، مع الحرص على التغذية الصحية والمتوازنة والتي تساعد في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الفيروسات.

مشروبات تواجه الإنفلونزا الموسمية

ولفت إلى أن هناك مشروبات تساعد على تقوية الجهاز المناعي خلال فترة الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا، ومنها عصير التفاح والبرتقال والجزر؛ إذ توفر للجسم فيتامين أ وفيتامين ب6 وفيتامين سي، بالإضافة إلى عنصر البوتاسيوم وحمض الفوليك مما يساعد على حماية الجسم من الأمراض وتقوية الجهاز المناعة لمحاربة العدوى المختلفة.

كما أن تناول عصير البرتقال والجريب فروت مهم؛ لأنه يحتوي على فيتامين سي، والذي يساعد على الوقاية من نزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية، كما يسهم عصير المانجو على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على الفيتامينات التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف ومحاربة الأمراض والفيروسات، ويساعد عصير الليمون والزنجبيل على العلاج لنزلات البرد؛ لأن لديه القدرة على محاربة الميكروبات والتخلص منها، بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي بشكل جيد.

أهمية الجهاز المناعي

واختتم الدكتور عبدالله بقوله: “الجهاز المناعي هو المسؤول الأول عن حماية جسم الإنسان من الأخطار التي تواجهه، حيث يتصرف هذا الجهاز بسرعة كبيرة للغاية، نحو أي خطر قادم من خلال منظومته من الأنسجة والخلايا وغيرها”.

ويتعرف النظام المناعي على مسببات المرض الذي دخل الجسم، مثل الميكروبات أو الفيروسات ويقوم بتحييدها أو إبادتها، إذ يميّز جهاز المناعة بين خلايا الجسم السليمة وأنسجته الحيوية وبين كائنات غريبة عنه تسبب المرض.

