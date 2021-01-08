فيديو.. الغذاء والدواء تحذر من حليب الإبل الخام : قد يؤدي للوفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت هيئة الغذاء والدواء من تناول حليب الإبل الخام من الباعة الجائلين دون معالجته حراريًا، مؤكدة أنه قد يسبب العديد من الأمراض التي تصل حد الوفاة في بعض الحالات.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو توعوي إن تناول حليب الإبل يتطلب عدة اشتراطات لضمان السلامة، حيث إن شرب الحليب الخام قد يجعله عرضه للتلوث سواء من فضلات الحيوان أو من البكتيريا التي تعيش على الضرع أو الظروف المحيطة أو التلامس البشري وغيرها، الأمر الذي يستوجب بسترة الحليب ومعاملته حراريًا قبل تناوله.

وأضافت أن الأضرار تتفاوت وتبدأ من نزلات معوية، وقد تؤدي إلى الإعاقة والوفاة في بعض الحالات، خاصة على الفئات الحساسة وكبار السن، والحوامل، والمرضى.

