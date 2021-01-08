تنبيه لأهالي عسير : أمطار رعدية وتدني الرؤية حتى الـ9 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، تبوك، المدينة المنورة والشرقية.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

