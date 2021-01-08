التسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والخدمة الذاتية

تسعى جامعة الإمام محمد بن سعودي إلى تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني، لهذا تتيح للطلاب إمكانية التسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود عن بعد تدارس، بجانب تقديم خدمات التعليم الإلكتروني لجميع الكليات والفروع، وتهدف الجامعة من خلال هذا إلى توفير الوقت والجهد والتيسير على الطلاب وأعضاء الكادر التعليمي.

التسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود

تأسست جامعة الإمام محمد بن سعود في عام 1373 ككلية شريعة، وبدأت من وقت تأسيسها وحتى عام 1394 في التطور المستمر، حتى أصبحت جامعة في العام الأخير، وتسعى الجامعة لتحقيق التكامل والانسجام بين التميز الأكاديمي وبين القيم الإسلامية، وتضم الجامعة 3 معاهد للدراسات العليا و14 كلية، بجانب المراكز البحثية والعمادات المساندة وكراسي البحث العلمي.

خدمات الجامعة الذاتية

توفر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العديد من الخدمات الذاتية لطلابها المنتسبين، بحيث يمكن للطالب تسجيل الدخول على منصة الجامعة الإلكترونية، والوصول لجميع المقررات، ويتم توفر الخدمة الذاتية من قبل عمادة شؤون القبول والتسجيل، ليتمكن الطالب من خلالها الوصول للمعاملات الأكاديمية وطلب إعادة القيد وطلبات الانتظام والفرص الاستثنائية وغيرها من خلال الخدمة الذاتية، وتتيح الجامعة للطلاب إمكانية الوصول للخدمة الذاتية من خلال اتباع الخطوات التالية:

جامعة الإمام محمد بن سعود للتعليم عن بُعد

وفرت عمادة التعليم عن بُعد بالجامعة موقع تدارس التعليمي، وهو عبارة عن منظومة تعليم إلكتروني، تهدف في الأساس للتحكم في عملية التعليم عن بُعد، بحيث يتم من خلال المنظومة عرض المناهج الدراسية وإتاحة وسيلة للتواصل بين الطالب والمعلم، من خلال الحسابات الشخصية التي يمتلكها كلًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتتيح الحسابات للطلاب كذلك الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية كالتالي:

إمكانية الوصول للمقررات الدراسية. إمكانية تسجيل المقررات بشكل إلكتروني. وسيلة تواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس خارج حدود الجامعة. إمكانية حضور المحاضرات المرئية. إنشاء خطط دراسية إحترافية بمساعدة أعضاء هيئة التدريس. مشاركة المقررات الدراسية مع الطلاب. متابعة دورية للطلاب وتقييم آدائهم بانتظام.

ملتقى الجامعة للتعليم عن بُعد

توفر جامعة الإمام محمد بن سعود كذلك، ملتقى للطلاب، يمكن من خلاله مناقشة جميع الشئون الأكاديمية، ويتم من خلاله كذلك عرض جميع الأحداث والأخبار التي تتعلق بالجامعة، ويمكن للراغبين التسجيل بالملتقى والإنضمام من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الملتقى.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على دخول.

في حالة كنت أحد الأعضاء الجُدد بالملتقى وترغب بالتسجيل لأول مرة، عليك النقر على “تسجيل عضوية جديدة”، واتباع الخطوات اللازمة.

منتدى الجامعة للتعليم عن بُعد

توفر الجامعة للطلاب كافة المتطلبات للتخصصات المختلفة “العلوم الإدارية والاقتصاد والمحاسبة والشريعة وأصول الدين والأنظمة والإعلام والدعوة واللغة العربية”، كل هذا متاح من خلال المنتديات التي توفرها الجامعة للتعليم عن بُعد، ويمكن الدخول عليها من خلال الآتي:

قم بالدخول على رابط منتدى التعليم عن بُعد. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بالنقر على دخول.

التسجيل في الجامعة للدراسة عن بُعد

ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل بالجامعة والإنضمام لمنظومة التعليم عن بُعد، التسجيل من خلال اتباع الآتي: