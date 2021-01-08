شكرا لمتابعة خبر عن مدى اشتراط " الجواز الصحي" للسفر خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق " توكلنا " التابع لوزارة الصحة اليوم الجمعة مدى اشتراط الجواز الصحي للسفر إلى خارج المملكة .

وأكد التطبيق أن "الجواز الصحي " ليس شرطاً خلال الفترة الحالية ، إلا أن بعض الدول قد تفرضه في المستقبل ، وفي حال حدوث أي تغيرات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تدشين الخاصية على " توكلنا " لمن تلقى الجرعة الثانية من كورونا ، والتي تظهر أن الشخص " محصًن " .