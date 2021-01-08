شكرا لمتابعة خبر عن موعد رصد اقتران المشتري وزحل وعطارد في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد بسماء المملكة والوطن العربي، مساء الأحد المقبل، اقتران ثلاثي بين كواكب المشتري وزحل وعطارد، بالأفق الجنوبي الغربي، بعد نحو (45)، دقيقة من غروب الشمس.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثًا صغيرة، وربما تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران نظرًا لأن الكواكب ستكون منخفضة نخو الأفق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفًا بالكامل بدون وجود عوائق مثل المباني.

وأضاف أن كوكب المشتري سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى- مثل سطوع ألمع النجوم في سمائنا- إلا أن الكوكب ذا الحلقات لا يمكنه منافسة المشتري الذي يتفوق عليه بنحو (11) مرة، فالمشتري هو رابع ألمع جرم سماوي، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل (بالنسبة للراصد) كوكب عطارد.

يذكر أن آخر مرة رصد فيها اقتران بين ثلاثة كواكب كان في أكتوبر 2015 عندما انتظم المشتري والزهرة والمريخ في ثلاثي كوكبي مشابه.