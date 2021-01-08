شكرا لمتابعة خبر عن 6 شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حددت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض شروط للتبرع بالدم لضمان الحفاظ على صحة المتبرع والمتبرع له .

وأكدت أنه يجب في المتبرع توفر الشروط التالية :

1-أن يتراوح عمره بين 18 إلى 65 عام .

2- ألا يقل وزنه عن 50 كيلو جرام .

3- أن تتراوح نسبة الهيموجلوبين للرجال والنساء بين 12.5 إلى 18 .

4- أن يتراوح الضغط بين 60 / 90 إلى 100 / 180 .

5- ن يكون النبض بين 50 إلى 100 في الدقيقة .

6- يجب ألا تزيد درجة الحررة عن 37 درجة مئوية .