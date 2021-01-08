- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن 6 شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حددت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض شروط للتبرع بالدم لضمان الحفاظ على صحة المتبرع والمتبرع له .
وأكدت أنه يجب في المتبرع توفر الشروط التالية :
1-أن يتراوح عمره بين 18 إلى 65 عام .
2- ألا يقل وزنه عن 50 كيلو جرام .
3- أن تتراوح نسبة الهيموجلوبين للرجال والنساء بين 12.5 إلى 18 .
4- أن يتراوح الضغط بين 60 / 90 إلى 100 / 180 .
5- ن يكون النبض بين 50 إلى 100 في الدقيقة .
6- يجب ألا تزيد درجة الحررة عن 37 درجة مئوية .