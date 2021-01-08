شكرا لمتابعة خبر عن توفير 200 جهاز سونار لرعاية حمل الماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الجمعة عن توفير 200 جهاز " سونار " كدفعة أولى لخدمة مربو الماشية المسجلون بالخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية بالمملكة .

وأكدت الوزارة أن هذا الجهاز يوفر خدمات تشخيص الحمل لتحديد " جنس المولود ، وعمر الحمل ، وعدد الأجنة " ، كما يعمل على تشخيص الأمراض التناسلية للماشية وقياس الصفات الإنتاجية .

وأشارت أن تلك الخدمات تهدف إلى تسهيل عمليات الإحلال الدوري ، وتحديد الإناث المنتجة ، وتخفيض تكاليف التربية والإنتاج ، وتحسين الصفات الوراثية الإنتاجية .