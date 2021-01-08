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"الغذاء والدواء" تحدد شروط هامة لشرب حليب الإبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء شروط هامة يجب توفرها في حليب الإبل الذي يتميز بعدة فوائد .

وأكدت على ضرورة أن يكون الحليب مبستر ويُشرب بعد غليه جيداً للقضاء على الميكروبات ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

ونصحت الهيئة بتجنب شرب الإبل من الباعة الجائلين لتجنب العديد من الأمراض التي تظهر في البداية كنزلة معوية بسيطة وتتضاعف حتى الإعاقة والوفاه ، مشيرة إلى أن الأعراض تظهر بسرعة على الفئات الحساسة ككبار السن والمرضى .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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