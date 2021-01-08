شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينقذ طفلًا جرفته السيول في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكن مواطن، ظهر أمس الخميس، من إنقاذ طفل بعد أن جرفته سيول أحد ثربان شمال غرب عسير.

وفي التفاصيل، أوضح المواطن أنه كان هناك مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين عاما تقريباً، يقفون على رصيف محاذ لوادي أعشار بمركز أحد ثربان، سقط بهم الرصيف القريب من السيل.

وقال أنهم استطاعوا الخروج جميعاً إلا واحد منهم يبلغ من العمر 16 عاما لم يستطع الخروج لأنه الأصغر سنًا وجسمًا؛ مضيفًا: "نزلت في السيل الذي كان قويًا، لكن الحمدلله الذي كتب له النجاة على يدي، وخرجت به وهو بين الحياة والموت، لينقل بعدها إلى المستشفى حيث قدمت له الإسعافات، وهو الآن بصحة جيدة، ولله الحمد".