بالفيديو.. لحظة مداهمة بيت شعبي لصناعة الأثاث المنزلي المخالف بالرياض

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نفذت عدة جهات حكومية حملة في الرياض، ضبطت مصنعاً لصناعة الأثاث المنزلي داخل بيت شعبي يديره عمالة مُخالفة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة مداهمة فرق وزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة الأجهزة الأمنية، البيت الشعبي وضبط 7 عمال مُخالفين داخله. وأوضح الفيديو، أن المقبوض عليهم تورطوا في إعداد أثاث منزلي مغشوش، وبيعه بأعلى الأسعار في أفضل محلات الرياض. Source slaati





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