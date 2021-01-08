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كشف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، عن صرف الصندوق تعويضات لمنشآت القطاع الخاص الموظفة للمواطنين والمواطنات بنسبة 30% إلى 50% من الراتب. وأوضح الجعويني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الصندوق يعمل من خلال برنامج “دعم التوظيف” على دمج أبناء المملكة في القطاع الخاص. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مدير “هدف”: صرف تعويضات للمنشآت الموظفة للمواطنين بنسبة تصل لـ 50% من الراتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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