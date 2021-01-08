اخبار السعوديه

وفـاة شخص وإصابة آخر في حـادث انقلاب شاحنة مُحملة بعبوات مياه بعسير (صور)

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

︎ :

.

تـوفي شخص وأصيب آخر؛ جراء حـادث انقلاب شاحنة مُحملة بعبوات مياه في عقبة شعار الرابطة بين أبها ومحايل عسير.

ووقع الحـادث وفقاً لـ”سبق”، بعد اصطدام الشاحنة بثلاث مركبات، قبل أن تنقلب وتتسبب في وفـاة شخص وإصابة آخرين.

وتدخل رجال المرور لتنظيم حركة السير، وفتح الطريق خلال 20 دقيقة فقط بعد وقوع الحـادث.

1db660e8-5612-4fd6-a3c7-58e64f6f592e.jpg

0daaebe7d3.jpg

7e00f1049b.jpg

62305be5e8.jpg

c87f879006.jpg

643e7fe12c.jpg

Source akhbaar24.argaam


كانت هذه تفاصيل خبر وفـاة شخص وإصابة آخر في حـادث انقلاب شاحنة مُحملة بعبوات مياه بعسير (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا