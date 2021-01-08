︎ : .

تـوفي شخص وأصيب آخر؛ جراء حـادث انقلاب شاحنة مُحملة بعبوات مياه في عقبة شعار الرابطة بين أبها ومحايل عسير. ووقع الحـادث وفقاً لـ”سبق”، بعد اصطدام الشاحنة بثلاث مركبات، قبل أن تنقلب وتتسبب في وفـاة شخص وإصابة آخرين. وتدخل رجال المرور لتنظيم حركة السير، وفتح الطريق خلال 20 دقيقة فقط بعد وقوع الحـادث. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر وفـاة شخص وإصابة آخر في حـادث انقلاب شاحنة مُحملة بعبوات مياه بعسير (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.