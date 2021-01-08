مواطن يتطوع لإنقاذ طفل جرفته مياه السيول في عسير.. ويروي القصة

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أنقذ مواطن أمس (الخميس)، صبياً جرفته السيول في وادي أعشار بمركز أحد ثربان بمنطقة عسير.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن المواطن عامر الشهري (37 عاماً) فوجئ بسقوط مجموعة من الأطفال والشبان في مياه السيول بالوادي، قبل أن يخرجوا جميعهم باستثناء طفل واحد ليُسارع بإنقاذه.

وأوضح الشهري أنه تطوع لإنقاذ الصبي البالغ من العمر 16 عاماً بعدما راقب الوضع، مبيناً أن الصبي خرج من المياه بين الحياة والموت، ليتم نقله بعدها إلى المستشفى لتقديم الإسعافات له.

Source akhbaar24.argaam

