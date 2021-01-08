ما حكم مَن تيمم وبدأ الصلاة ثم ظهر الماء؟ الشيخ “الشثري” يجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن مَن تيمم وبدأ الصلاة ثم ظهر الماء، يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة مرة أخرى.

وقال الشيخ الشثري، في لقاء ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الإنسان إذا شاهد الماء أثناء صلاته التي تيمم لها يلزمه الوضوء لتلك الصلاة، لأن النبي ﷺ قال “الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته”.

وأضاف أن قوله ﷺ “إذا وجد الماء” لم يفرق بين كونه قد وجد الماء في أثناء الصلاة أو في غير وقت الصلاة، وأن ذلك يدل على لزوم الوضوء بمجرد حضور الماء.

Source akhbaar24.argaam

