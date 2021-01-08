صنعت بالمملكة.. نجاح تجربة منظومة “درع الوطن” للتصدي للطائرات دون طيار والمسيرة (فيديو)

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نجح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في تجاربه الميدانية التي أجراها على منظومة “درع الوطن” للدفاع الجديدة، حيث اجتازت فترة التجريب التي استمرت شهرا كاملاً.
وأوضح الدكتور سامي الحميدي مدير المركز المكلف، في حديثه لقناة العربية أمس (الخميس)، أن تهديد الطائرات دون طيار ظل يتنامى بشكل كبير في جميع دول العالم، وأصبحت تبحث عن أساليب للتصدي له.
وبين أن المملكة أصبحت رائدة في هذا المجال، خاصة أنها عانت من تهديد هذا النوع من الطائرات، ونجحت بأبحاثها وعلمائها في تطوير أساليب التصدي لها.
وأشار إلى أن تجربة درع الوطن تُعد فريدة من نوعها، وتحتوي على طائرات ورادارات عالية الدقة يرتكز عملها على البحث عن الطائرات دون طيار والمسيرة وتدميرها.
Source akhbaar24.argaam
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