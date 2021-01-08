لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا في حالات معينة.. تعرّف عليها

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حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل لديه، مبينة أن مخالفة ذلك تصل غرامتها إلى 5 آلاف ريال.
وقالت إنه لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا في حالات معينة، هي أن يكون بإقرار كتابي منه أو أن يكون على سبيل الأمانة أو بهدف الحماية من السرقة أو التلف أو الضياع.
وأشارت إلى أنه في حال احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة تأمينه الطبي وأفراد أسرته دون رغبة من العامل، يعاقَب بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
Source akhbaar24.argaam
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