فيديو يوثق لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بجدة

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وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام إحدى البقالات بحي الروابي في مدينة جدة.

وأظهر المقطع شخصا يتحرك حول السيارة – لومينا 2010 سوداء اللون- في وضع مريب، وبعد تأكده من عدم وجود مالكها بالقرب منها قام بفتح بابها وقيادتها مسرعا هاربا من المكان.

وناشد مالك المركبة الجهات الأمنية والجميع مساعدته في التوصل إلى سيارته، والتواصل معه في حال توفر أي معلومات تساعد في العثور عليها.

Source akhbaar24.argaam

