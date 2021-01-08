حساب المواطن: صرف دعم الدفعة الجديدة للمستحقين الأحد المقبل

جدَّد برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، التذكير بموعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم (يناير)، للمستفيدين، الأحد القادم، وذكر حساب المواطن- عبر موقع تويتر- أن الدفعة الـ38 (يناير 2021م)، سيكون في موعدها المحدد من كل شهر، الأحد المقبل الموافق 10 يناير.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع»، يأتي هذا فيما أعلن البرنامج، السبت الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ38 وأوضح أن التحقق من نتائج الأهلية يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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