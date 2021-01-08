«الحيزان»: حالة ماطرة تتأثر بها مناطق عدة.. خلال ساعات

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الجمعة، مشيرًا إلى تأثير الحالة الممطرة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحيزان- عبر حسابه على تويتر- إلى استمرار تأثير الحالة الجوية الممطرة على أجواء مناطق: القصيم والرياض وحائل، إضافة إلى المرتفعات، والغربية بسواحلها وخاصة الجنوبية.

وتابع الحيزان قائلا «وتبدأ تنكمش وتهدأ وتيرة هطول الأمطار على الرياض والقصيم من ليل الجمعة، مع استمرار تأثيرها على حائل والغربية والمرتفعات وتمتد ليلًا للجوف».

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها)، تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك والمدينة المنورة والشرقية.

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