بالصور.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض ومكة المكرمة ومحافظة الليث

شهدت مدينة الرياض ومحافظة الليث، مساء الخميس، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وكانت الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض متوسطة، فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز التابعة لها من القرى والهِجر، شملت مركز غميقة، وبني يزيد، والفحو، وصلاق، وحفار والديه، وبريدة، والشواق، والوسقة، وحفار، والسعدية، وجذم، وصوانة، والمدرج، وثريان، والمرتفعات الجبلية وبعض الهجر التابعة لها، وأجزاء من طريق الدوليّ (جدة، الليث، جازان)، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

كما شهدت محافظات منطقة مكة المكرمة الجنوبية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت القنفذة، والليث، وأضم، والعرضيات، وقرى ومراكز ديار فهم، وجذم، وثربان، والشواق، وصوانة، والمدرج، وصلاق، وعيار، وخميس حرب، وحلي، والأحسبة، وقنونا، وسبت الجارة، وبني عيسى، والمظيلف، وأجزاء متفرقة من المراكز والقرى بالمنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.