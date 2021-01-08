«فلكية جدة»: نرصد اقتران المشتري وزحل وعطارد في سماء السعودية

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي، مساء الأحد المقبل (10 يناير)، اقتران ثلاثي بين كواكب المشتري وزحل وعطارد، بالأفق الجنوبي الغربي، بعد نحو (45)، دقيقة من غروب الشمس.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثًا صغيرة، وربما تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران نظرًا لأن الكواكب ستكون منخفضة نخو الأفق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفًا بالكامل بدون وجود عوائق مثل المباني.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن كوكب المشتري سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى- مثل سطوع ألمع النجوم في سمائنا- إلا أن الكوكب ذا الحلقات لا يمكنه منافسة المشتري الذي يتفوق عليه بنحو (11) مرة، فالمشتري هو رابع ألمع جرم سماوي، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل (بالنسبة للراصد) كوكب عطارد.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن آخر مرة يرصد فيها اقتران بين ثلاثة كواكب كان في أكتوبر 2015 عندما انتظم المشتري والزهرة والمريخ في ثلاثي كوكبي مشابه.

يُشار إلى أنه بعد يوم سيهبط المشتري وزحل نحو موقع غروب الشمس، وفي المقابل يرتفع عطارد مبتعدا عن ضوء وهج الغروب.

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