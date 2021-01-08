بالفيديو.. مواطنون ومقيمون يتلقون لقاح كورونا في الرياض

واصل المواطنون والمقيمون تلقي لقاح فيروس كورونا المستحد بمركز اللقاحات في الرياض.

وبدأ توافد مستحقو الجرعة الأولى ومن جاء دورهم للحصول على الجرعة الثانية، وأبدى أحد المواطنين ممن تلقوا اللقاح ارتياحه لحسن استقبال راغبي الحصول على اللقاح، مشيرًا إلى تواجد الأطباء وتسهيل الإجراءات، وفق «الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من مليون شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن رحلة التحصين بلقاح كورونا تبدأ بالجرعة الأولى، وبعد الجرعة الثانية يصل متلقيها إلى بر الأمان.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة، بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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