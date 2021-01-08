طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية بسهولة ويسر

يبحث المواطنين في المملكة العرية السعودية عن طرق معرفة فاتورة الكهرباء 2021 دائمًًا، ويبذلون قصارى جهدهم في التواصل مع خدمة عملاء الشركة أو التمتع بالخدمة دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها كما يبحث المواطنين عن الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة لتحديد قيمة الفاتورة بكل دقة في المنزل.

فاتورة الكهرباء السعودية

تقدم الشركة العديد من الخدمات التي تتيحها للعملاء مراقبة استهلاك فاتورة الكهرباء بشكل دائم، كما منحت الشركة خدمة إصدار الفاتورة التي تضم القيمة النهائية لفاتورة الكهرباء بشكل دقيق ومحدد دون أى زيادة بناء على عدة أسباب من بينها شريحة الاستهلاك ونوع المبنى، كما عملت الشركة على تقديم خدمة الفاتورة الثابتة سعيًا منها إلى إرضاء العملاء ومساعدة المشتركين على تحديد قيمة الفاتورة بغض النظر عن الاستهلال الشهرب للطاقة.

تعرف على أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء

وللتعرف على طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة ويسر للسعودين والمقيمين داخل أراضي المملكة يرجى ابتاع عدة طرق، وأتاحت شركة الكهرباء خدمة معرفة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق اتباع تحميل تطبيق شركة الكهرباء بشكل مباشر .

ثانيًا يجب عليك تشغيل التطبيق بكل سهولة ويسر ثمّ الضغط على خدمات الفواتير، ثم كتابة رقم الحساب والضظ على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ثم الضغط على بيانات الفاتورة لمعرفة البيانات التفصيليّة وتحديد قيمة الفاتورة والإطلاع عليها بكل بساطة وسهولة.

طريقة استعلام فاتورة الكهرباء برقم العداد

وأتاحت شركة الكهرباء طرق عدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من بينها رقم العداد بكل سهولة ويسر للسعودين والمقيمين في البلاد، وللتعرف عليها يرجي اتباع عدة طرق يجب عليك الذهب إلى موقع شركة الكهرباء والضغط على خدمة حسابي على الواجهة، ثم الدخول عن طريق تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد، ثم الضغط على خدمة البيانات التفصيلية للحصول على رقم العداد، والاستعلام عبر خدمة الفاتورة الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

تقديم خدمة الفاتورة الإلكترونية عبر البريد

وأتاحت شركة الكهرباء خدمة أخرى للتواصل والاستعلام عن خدمة الفاتورة الإلكترونية عن طريق إرسال كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء عن طريق البريد وللاستفادة من الخدمة يرجى اتباع عدة طرق من بينها يرجي زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وللدخول اضغط هنا

ثم الضغط على زر خدمات المشتركين والضغط على فاتورتك من قائمة اللوائح، ثم اختيار الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية، ثم كتابة رقم الحساب وإدخال عنوان البريد الإلكترون، وتحديد اللغة التي يتقنها العميل وإدخال عنوان البريد الإلكتروني لمعرفة فاتورة الكهرباء بكل سهولة ويسر.

فاتورة الكهرباء في المملكة العربيّة السعوديّة عبر الرسائل

وأتاحت شركة الكهرباء الاستعلام عن خدمة الفاتورة منها اتباع الطرق النصية، عن طريق عدة خطوات الأولى يجب عليك الانتقال إلى الرسائل عبر الجول، ثم ارسال رقم الحساب الخاص بك على الرقم التالي 500120، ثم الانتظار حتى يتم استقبال بيانات فاتورة الكهرباء، وطباعة فاتورة الكهرباء برقم الحساب الخاص بك

معرفة حساب فاتورة الكهرباء للشهر الحالي

وأعطت الشركة خدمة أخرى للجديدة للإطلاع على حساب الفاتورة الشهري، بكل سهولة ويسر من خلال التعرف على القيمة التقريبة للفاتورة التقريبية قبل صدورها بعدة أيام وللتعرف على الخدمة الجديدة يرجي اتباع عدة طرق من بينها زيارة موقع الشركة، والضغط على خدمة حاسبتي، للاستهلاك السكني، ثم النقر على رابط الموقع الإلكتروني لحاسبتي، وإدخال رقم الحساب لاستكمال عملية التحقيق.

إضافة الضغط على زر أيقنة اللون البرتقالى ثم إدخال قراءة العداد، والضغط على زر حسابي للإطلاع على بيانات الفاترة بكل سهولة ويسر.