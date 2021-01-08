جمعية نجاح الأسرة تقيم حفل استقبال للرئيس الفخري الأمير أحمد السديري

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الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أقامت جمعية نجاح الأسرة حفل استقبال للرئيس الفخري الأمير أحمد بن بندر السديري مساء اليوم الخميس الموافق ٧/١/٢٠٢١ م، بالرياض بمقرها الثاني بحي السعادة، حيث تم استقبال الرئيس الفخري من قِبل مؤسس و رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة الدكتور عبدالعزيز الدواس و الأخصائي النفسي أحمد العنزي وأعضاء الجمعية و على رأسهم مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية نجاح الأسرة أ. سعود الأسمري وأ. بندر الذيابي أ. فيصل المرحوم و أ. قماش عبدالله أ. عبد الحميد العوام.

قدم الحفل د. عبدالعزيز الزير، حيثُ ابتدأ الحفل بتلاوةً عطرةً من الذكر الحكيم بصوت الطفلة جود مكي ثم فقرة استعراضية ترحيبية.

هذا وقد رحب الرئيس الفخري الأمير أحمد بن بندر السديري بجميع الأعضاء وعلى رأسهم د. عبدالعزيز الدواس رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة على الإستضافة وطيب الإستقبال وصرح قائلاً :" أشعر بأن الجمعية هي أسرتي وإن شاء الله سأقدم شيئاً لهذه الجمعية المباركة و التي تسعى إلى إسعاد الأسرة والألفة و المحبّة وتجاوز الخلافات و أيضاً بتحقيق الأهداف، ونحنُ نسعى معكم لوصولها لأعلى المراتب".

الجدير بالذكر أن الرئيس الفخري الأمير أحمد بن بندر السديري تكفل بموقع جمعية نجاح الأسرة بحي السعادة.

و أعقبه الدكتور عبد العزيز الدواس الرئيس لمجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة قائلاً بكلماته :" سوف يقام سوقاً خيراً في مقر الجمعية بفرع السعادة لدعم الأسر المنتجة " أيضا تحدث بكلمته عن الطموح والسعادة الذي تسعى إليها الجمعية وكذلك المستجدات التي طرأت عليها، بالإضافة إلى توضيح موجز عن أهمية السعادة للفرد والأسرة وترابط الأسرة وبالتالي كيف تسعى الجمعية جاهدة للإصلاح والارتقاء بالأسرة، كذلك عندما تمت زيارة الشيخ عبدالله المطلق في منزله سأل الدكتور عن لديكم فرع بالشمال لما لا يكون هناك لديكم فرع في الجنوب لذلك تم أخذ فرع حي السعادة الذي سيقام فيه السوق الخيري، وأيضا سوف تقام بها الندوات، وكذلك سوف يكون فيها عيادات نفسية واجتماعية.

أيضا قدم أ. سعود الأسمري مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية نجاح الأسرة كلمته التي صرح فيها عن البذل لأجل منفعة الجمعية ومنسوبيها ومرضاها.

و قد أدلى كلمته المستشار في الجمعية د. أحمد المسند تكلم من خلالها عن الناس الذين لديهم قدرات لم يكتشفوها حتى البسطاء لديهم قدرات مخفية وتكاد تكون قدرات عظيمة و هائلة سواءً بالحياة الزوجية كالزوج الذي لا يعلم بقدرات زوجته والعكس، أو القدرات الموجودة لدى الأبناء أو الناس المحيطين من حولنا، أضاف أيضا لابد من إعادة النظر و اكتشاف هذه القدرات و حتى في الجمعية لدينا قدرات لم نعلمها لذلك من المهم جداً التركيز لاكتشافها.

ولا ننسى الشعراء الذين قدموا قصائدهم وهم الشاعر سلطان العضيلة الذين القى قصيدته " جمعة وفاء" و أيضاً الشاعرة وهج العجمي.

اختتم الحفل بالتكريم من قِبل الأمير أحمد السديري و د. عبدالعزيز الدواس ل العميد عبدالله الأسمري المستشار الخاص لرئيس مجلس الادارة بالجمعية، أ. عائشة، وهج العجمي، عبد العزيز الزير، المصور عبد العزيز الموسى، عبد العزيز الحامدي.

بعد ذلك تم تناول طعام العشاء على شرف الرئيس الفخري لجمعية نجاح الأسرة.