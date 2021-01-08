والدة “رشاش” تستنكر إنتاج مسلسل عن ابنها دون إذن وتطالب بعدم عرضه وتوضح الأسباب

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استنكرت والدة “رشاش العتيبي” الذي أعلنت منصة “شاهد” الترفيهية عن إنتاج عمل درامي يحكي قصته، تنفيذ هذا العمل عن ابنها البكر دون أخذ الإذن من عائلته.

وطالبت والدة “رشاش”، بزعاء حجلان، بوقف ‏عرض المسلسل، لما له من أثر سلبي عليها وعلى عائلتها، إذ ‏إنه قد يؤدي لتعرض أبناء العائلة للتنمر والمضايقات، لا سيما ‏من صغار السن والمحيطين بهم من المراهقين‎.

وقالت: “عندما شاهدنا إعلان المسلسل فجعنا وتجددت مواجعنا، ‏حيث لا يعلم أبناء العائلة ما حدث سابقًا، وقد أخبرناهم مسبقا ‏بأن وفاة رشاش كانت طبيعية‎.

وأضافت أن إنتاج المسلسل وعرضه دون استئذان هو انتهاك ‏لخصوصية الأسرة، موضحة وفقًا لصحيفة “الوطن” أن كل أسرة لديها مساحة من ‏الخصوصية ورشاش نال جزاءه، وتوارت قصته، ولا أحد يعلم ‏عنها سوى أسرته.‏

‎من جهتها، قالت “أم فيصل” أخت رشاش إن جميع أفراد الأسرة مستاءون من تناول سيرة أخيها لا سيما وأنه الأكبر في العائلة، لافتة إلى أن المسلسل جدد مشاعر الفقد لدى جميع إخوته، لافتة إلى أنهم يعيشون الآن حالة نفسية سيئة جراء نبش رفات رشاش من جديد.

يذكر أن “رشاش” من مواليد عام 1960، ونَشِط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، حيث نفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن المملكة، بمعاونة عدد من اللصوص، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة به بعد ملاحقة استمرت لعدة أشهر، وتم تنفيذ حكم القتـل به وبأفراد عصابته في عام 1989.

Source akhbaar24.argaam

