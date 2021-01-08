“الكونغرس” يصادق على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

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صادق الكونغرس الأمريكي امس (الخميس) على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة بـ306 أصوات.
وأعلن مايك بنس نائب ترامب المنتهية ولايته، في ختام الجلسة المشتركة لغرفتي الكونغرس، جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بحصوله على 306 أصوات مقابل 232 لدونالد ترامب.
وجاء إعلان النتيجة بعد أن أنهى أعضاء الكونغرس عملية التصديق على نتائج الولايات، بعد مناقشة الطعون في بنسلفيانيا وأريزونيا واسقاطها لاحقا بتصويت الأغلبية، وذلك بعد أن سقطت أيضا اعتراضات أخرى، قبل التوصل إلى مرحلة مناقشتها.
Source akhbaar24.argaam
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