قد تؤدي لاختناق الطفل.. “التجارة” تستدعي ملاعق وشوك للأطفال

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استدعت وزارة التجارة، ملاعق وشوك أطفال؛ لاحتمالية تعرضها للكسر إلى قطع صغيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث ‏اختناق للطفل.‏ وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يشمل ملاعق وشوك إيكو، وتأتي بالألوان الأزرق والوردي والرمادي، وهي مباعة عبر المتاجر الإلكترونية، خلال الفترة: 2019 – ‏‏2020.‏ ودعت المستهلكين إلى التوقف فورًا عن ‏استخدام هذه الملاعق والشوك، وإعادتها للمتجر واسترداد قيمتها.‏ Source akhbaar24.argaam





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