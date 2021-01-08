الإطاحة بعمالة تتاجر ببطاقات لتمرير المكالمات الهاتفية بطرق غير نظامية

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أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف بالتعاون مع الجهات المختصة، بعمالة وافدة تعمل على ببيع شرائح الاتصال من دون أسماء، وبطاقات لتمرير المكالمات بطرق غير نظامية.

وكما ضبطت الجهات المختصة من خلال حملة “وطن بلا مخالف”، وفقاً لصحيفة “سبق”، عدداً من المحال التجارية تقوم ببيع التبغ، وشرائح الاتصال بصورة مخالفة للنظام.

وأغلقت فرق الرقابة والتفتيش المحال المخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتسليم العمالة المقبوض عليها لجهات الاختصاص.

Source akhbaar24.argaam

