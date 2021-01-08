جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 35 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (35) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) على النحو التالي:

– مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – جدة)

– أمين مختر خدمات الطوارئ (للرجال – جدة)

– مصمم مواقع إنترنت (للرجال والنساء – الرياض)

– مدير قاعدة بيانات (للرجال والنساء – الرياض)

– مدير أنظمة – عدد 2 (للرجال والنساء – الرياض)

– مساعد بحث أول (للنساء – جدة)

– مساعد بحث ثاني (للنساء – جدة)

– مشغل نظام الاتصالات ثاني (للرجال والنساء – الرياض)

– مسؤول تدريب الحماية من الحريق (للرجال – جدة)

– مراقب إطفاء (للرجال – جدة)

– إطفائي (للرجال – جدة)

– مسؤول المناوبات (للرجال – جدة)

– منسق أبحاث ثالث (للرجال والنساء – الرياض)

– مساعد مكتب (للرجال والنساء – جدة)

– مسجل قاعدة بيانات البحوث (للرجال والنساء – الرياض)

– أمين مختبر التخدير (للرجال – جدة)

– أمين مختبر العلاج التنفسي (للرجال – جدة)

– تقني مختبر خدمات الطوارئ (للرجال – جدة)

– تقني مختبر العلاج التنفسي (للرجال – جدة)

– منسق مركز تدريب الدراسات العليا (للرجال والنساء – الرياض)

– مهندس مراقبة العمل (للرجال والنساء – الرياض)

– مشغل نظام الإتصالات ثاني (للرجال والنساء – الرياض)

– مشغل فني (للرجال والنساء – الرياض)

– مستشار قانوني أول (للرجال والنساء – الرياض)

– مراقب عمل أول (للرجال والنساء – الرياض)

– منسق إداري (للرجال والنساء- جدة)

– أخصائي موارد بشرية (للرجال والنساء – جدة)

– مهندس المرافق والصيانة (للرجال – جدة)

– أخصائي تحسين جودة ثاني (للرجال والنساء – الاحساء)

– مساعد قانوني (للرجال والنساء – الرياض)

– مراقب سلامة (للرجال والنساء – جدة)

– مسؤول السلامة (للرجال والنساء – جدة)

– مساعد إداري ثاني (للرجال والنساء – جدة)

– محاسب ثالث (للرجال والنساء – الرياض)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– جميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA

Source wadhefa

