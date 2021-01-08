جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 35 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (35) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) على النحو التالي:
– مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – جدة)
– أمين مختر خدمات الطوارئ (للرجال – جدة)
– مصمم مواقع إنترنت (للرجال والنساء – الرياض)
– مدير قاعدة بيانات (للرجال والنساء – الرياض)
– مدير أنظمة – عدد 2 (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد بحث أول (للنساء – جدة)
– مساعد بحث ثاني (للنساء – جدة)
– مشغل نظام الاتصالات ثاني (للرجال والنساء – الرياض)
– مسؤول تدريب الحماية من الحريق (للرجال – جدة)
– مراقب إطفاء (للرجال – جدة)
– إطفائي (للرجال – جدة)
– مسؤول المناوبات (للرجال – جدة)
– منسق أبحاث ثالث (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد مكتب (للرجال والنساء – جدة)
– مسجل قاعدة بيانات البحوث (للرجال والنساء – الرياض)
– أمين مختبر التخدير (للرجال – جدة)
– أمين مختبر العلاج التنفسي (للرجال – جدة)
– تقني مختبر خدمات الطوارئ (للرجال – جدة)
– تقني مختبر العلاج التنفسي (للرجال – جدة)
– منسق مركز تدريب الدراسات العليا (للرجال والنساء – الرياض)
– مهندس مراقبة العمل (للرجال والنساء – الرياض)
– مشغل نظام الإتصالات ثاني (للرجال والنساء – الرياض)
– مشغل فني (للرجال والنساء – الرياض)
– مستشار قانوني أول (للرجال والنساء – الرياض)
– مراقب عمل أول (للرجال والنساء – الرياض)
– منسق إداري (للرجال والنساء- جدة)
– أخصائي موارد بشرية (للرجال والنساء – جدة)
– مهندس المرافق والصيانة (للرجال – جدة)
– أخصائي تحسين جودة ثاني (للرجال والنساء – الاحساء)
– مساعد قانوني (للرجال والنساء – الرياض)
– مراقب سلامة (للرجال والنساء – جدة)
– مسؤول السلامة (للرجال والنساء – جدة)
– مساعد إداري ثاني (للرجال والنساء – جدة)
– محاسب ثالث (للرجال والنساء – الرياض)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– جميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA
Source wadhefa
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