كوني العالمية تعلن وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس حديثي التخرج

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تعلن شركة كوني العالمية (KONE) عن توفر وظائف فنية وإدارية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) حديثي التخرج في كل من (جدة، الرياض) على النحو التالي:

– فني صيانة – جدة (Maintenance Technician)

المتطلبات: دبلوم معهد أو كلية تقنية تخصص (كهرباء، ميكانيكا) مع مهارات في التواصل (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إجراء فحوصات ومهام الصيانة المنتظمة وتحسين سلامة المعدات وأداءها (سيتم توفير التدريب والدعم لشاغل الوظيفة).

– أخصائي مبيعات الخدمات – جدة (Service Sales Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في التخصصات (الإدارية أو الهندسية) مع توفر المعرفة الفنية ويفضل توفر سيارة (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إدارة علاقات العملاء بشكل استباقي وإغلاق الصفقات بشكل احترافي بطريقة تزيد من سجل الطلبات وربحيتها.

– أخصائي سلامة – الرياض (Safety Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في (إدارة السلامة، هندسة السلامة) مع توفر شهادة مهنية في مجال السلامة (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: العمل على التحسين المستمر لأداء السلامة والوعي في وحدة الأعمال مع التحسين المستمر وتقديم التقارير إلى مدير السلامة

الشروط العامة:

– هذه الوظائف مخصصة (للسعوديين) إمتثالاً لأنظمة وقوانين العمل الحالية.

– مهارات في التواصل باللغتين العربية والإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– أن يكون المتقدم مستعداً للتعلم والتدريب والتطوير الوظيفي.

نبذة عن الشركة:

شركة كوني (KONE) هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الأوتوماتيكية (الأبواب والبوابات الآلية والسلالم المتحركة والمصاعد)، تم تأسيس الشركة بشكل رسمي في عام 1910م (منذ ما يزيد عن 100 عام) ومقرها الرئيسي في إسبو بالقرب من هلسنكي بفنلندا، يعمل في كوني أكثر من 55,000 موظف في (60) دولة حول العالم، وتحقق صافي مبيعات بأكثر من (8) مليار يورو سنوياً.

ملاحظة:

بعد التقديم يرجى التحقق من بريدك الإلكتروني بإنتظام حيث سيتم دعوة المرشحين الناجحين لإكمال مقابلة فيديو آلية.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (فني صيانة): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (أخصائي مبيعات الخدمات): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (أخصائي سلامة): إضغط هنا

Source wadhefa

