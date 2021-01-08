السعودية اليوم / جمهورية القمر المتحدة تعرب عن ارتياحها لإعلان العلا



موروني 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

أعربت جمهورية القمر المتحدة عن ارتياحها لما صدر عن القمّة الخليجيّة في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة.

ونوهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالقمريين في الخارج في بيان لها اليوم بالمجهودات الريادية التي قامت بها دولة الكويت والدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، سائلة الله تعالى أن تشكل هذه الخطوات جسرا للمّ الشمل ورأب الصدع وإعادة بناء الثقة المتبادلة لتجاوز الأزمات من أجل تعزيز الصف الخليجي ووحدة البيت العربي.

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04:15ت م

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