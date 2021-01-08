شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: مراكز لقاحات كورونا في المناطق كافة قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً لتشمل المناطق كافة، مثمناً الرعاية من قبل القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ الاحترازات الوقائية كافة لحمايتهم من فايروس كورونا والحد من انتشاره، فضلاً عن حرصها على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما ساهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال إطلاقه أمس خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق «توكلنا»، الهادفة إلى التأكيد بأن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فايروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح «محصّنا» ضده، كما تلقى في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الذي أكد أن المملكة من أوائل الدول التي أطلقت «الجواز الصحي» وهي خدمة وفرتها «سدايا» دعما للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها، مشيراً إلى أن «سدايا» اليوم مُمكّن تقني لمختلف الجهات الحكومية، وداعمة لها لتحقيق تطلعاتها وخدمة المستفيدين من خدماتها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية رقمية كبيرة استطاعت من خلالها تطوير الخدمات التي يقدمها تطبيق «توكلنا» في ما يخص الجائحة أو غيرها من الخدمات الحكومية التي أسهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق إلى الخدمة التي يريدونها بكل سهولة ومن مكان واحد، مثمناً رعاية القيادة الرشيدة واهتمامها الدائم بصحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى وصلنا اليوم إلى توفير اللقاح الآمن والموثوق، ما جعل المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم التي تمكّنت من مواجهة فايروس كورونا.