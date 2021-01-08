«الليلة وغدًا».. الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بذروة الحالة الممطرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من شبه غزيرة تصل إلى حد السيول بعدة مناطق.

وأضاف «الحصيني» بمداخلة لإذاعة الرياض، إنه من المتوقع بدءا من الليلة أن تبلغ الحالة الممطرة الثامنة ذروتها الليلة وغدا الجمعة، وذلك بهطول أمطار متفاوتة إلى شبه غزيرة وغزيرة وفرصة تدفق سيول، وذلك في مناطق: «مكة، القصيم، حائل، الباحة، عسير».

واستكمل الباحث في الطقس، أن قوة الأمطار ستكون بالمواقع بين مكة والباحة وعسير وجازان ، والمواقع بين حائل والرياض والقصيم، والتي تشهد أجواء من باردة إلى باردة جدا، مع فرصة تقارب درجات الحرارة بين الصغرى والعظمى بسبب الغطاء السحابي ووجود الأمطار.

كما توقَّع «الحصيني»، امتداد الأمطار إلى نواحي أجزاء من مناطق المدينة المنورة والجوف والشمالية وتبوك ويعقبها موجة برد متوسط القوة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية.

ونصح «الحصيني»، سكان منطقتي الرياض والقصيم، ممن لديهم مناسبات بأخذ احتياطاتهم لو كانوا بمكان مفتوح لفرصة استمرارية ألأمطار خلال الساعات المقبلة، حاثًا من لديه رغبة الي الخروج في مناطق: «حائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية وشمال الغربية المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، بارتداء ملابس شتوية ثقيلة واصطحاب خيمة لمن أراد البقاء للحماية من المطر.

اقرأ أيضًا:

التجمع الصحي: 5 إجراءات ضرورية لمرضى الربو وقت هطول الأمطار