السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يلتقي نظيره اليمني



تونس 23 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بسفير الجمهورية اليمنية لدى تونس عبد الناصر باحبيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

02:32ت م

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