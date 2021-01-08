السعودية اليوم / مصر تسجل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1219 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 146809 حالات، ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و 8029 حالة وفاة.

// انتهى //

01:58ت م

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القاهرة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 54 حالة جديدة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 146809 حالات، ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و 8029 حالة وفاة.// انتهى //01:58ت م0173

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