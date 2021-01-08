السعودية اليوم / تونس تسجل 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.

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01:38ت م

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تونس 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.// انتهى //01:38ت م0170

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