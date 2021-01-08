السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 299,904 إصابات مؤكدة و 3,844 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 299,904 إصابات مؤكدة و 3,844 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 21,259,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 359,849 حالة وفاة.

// انتهى //

01:03ت م

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واشنطن 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 299,904 إصابات مؤكدة و 3,844 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 21,259,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 359,849 حالة وفاة.// انتهى //01:03ت م0167

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