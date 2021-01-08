السعودية اليوم / سمو وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-19)



الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, الجرعة الأولى من لقاح

كما تلقى عدد من منسوبي الوزارة الجرعة, وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

// انتهى //

23:08ت م

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الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).كما تلقى عدد من منسوبي الوزارة الجرعة, وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.// انتهى //23:08ت م0163

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