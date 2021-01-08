شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «الجواز الصحي» عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق وزير الصحة د. توفيق الربيعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» د. عبدالله الغامدي، خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق «توكلنا»، والتي تؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح «محصّنا» ضد الفيروس.

وتلقى د. الربيعة أمس في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة. وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما الكريمة واهتمامهما المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ الاحترازات الوقائية كافة لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا. وحثّ جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه جارٍ العمل حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً لتشمل مناطق المملكة كافة. وأوضح د. الغامدي، أن المملكة دائماً سباقة لما فيه خير للمواطن والمقيم على حدٍ سواء. مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي أطلقت «الجواز الصحي» وهي خدمة وفرتها «سدايا» دعمًا للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.

وأشار إلى أن «سدايا» مُمكّن تقني لمختلف الجهات الحكومية، وداعمة لها لتحقيق تطلعاتهم وخدمة المستفيدين من خدماتهم عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية رقمية كبيرة، استطاعت من خلالها تطوير الخدمات التي يقدمها تطبيق «توكلنا» فيما يخص الجائحة أو غيرها من الخدمات الحكومية التي أسهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق إلى الخدمة التي يريدونها بكل سهولة ومن مكان واحد.

وقال المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة د. محمد فلمبان لـ ”الخليج 365”: منذ بدء حملة التطعيمات للمستفيدين لم يتم رصد أي مضاعفات او مخاطر، مشيراً الى أن وزارة الصحة أكدت مأمونية اللقاح لكافة المستفيدين، مطالباً المواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين بالتسجيل للحصول على اللقاح عبر التطبيقات المتاحة، مبينا أن الجرعة الأولى تعطي مناعة حتى قرابة 50 %، والجرعة الثانية تعطي المناعة حتى 95 % وتبدأ الفعالية بعد أسبوعين تقريباً.