شكرا لقرائتكم خبر عن «نفيس».. رقمنة التعاملات الصحية التأمينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أمس، أولى خطوات الإنجاز والنجاح لرحلة البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية «نفيس»، بحضور شركاء النجاح من مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وذلك في مقر الأمانة بالرياض.

وأكد الأمين العام للمجلس د. شباب الغامدي، أن المجلس يسعى إلى تمكين مستفيدي الضمان الصحي التعاوني من الحصول على الحماية والرعاية الكاملتين بأعلى كفاءة وجودة، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات للمؤمن لهم بكل يسر وسهولة.

وبين أن الربط الإلكتروني بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من خلال منصة «نفيس» سيسهم بشكل كبير في الحد من الممارسات الخاطئة ويختصر الكثير من الوقت والإجراءات.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في المجلس أن البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية «نفيس» ستسهم في تحقيق قفزة كبيرة في قطاع التأمين الصحي عطفا على دور التقنية والتحول الرقمي في تسهيل تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الكثير من النجاحات، المواكبة لأهداف إستراتيجية المجلس من خلال توفير الحلول المبتكرة.