شكرا لقرائتكم خبر عن 2600 كرتون تمور وحقيبة شتوية للمتضررين بالأردن واليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,000 أسرة. يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5,000 طن من التمور المخصصة لجميع المحافظات اليمنية.

واستفاد 698 أسرة بواقع 3,490 فردا، من 689 حقيبة شتوية، و1,396 بطانية وزعها المركز على الأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقتي مادبا والعقبة التابعتين للعاصمة الأردنية عمّان، وتحتوي الحقيبة الواحدة على الملابس الأساسية بأحجام مختلفة تساعد الأسر والأفراد خلال موجة البرد. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء المحتاجين في مختلف بلدان العالم للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء.